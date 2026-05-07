Передача Демидова не спасла «Монреаль» от поражения в первом матче серии с «Баффало»

Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Баффало» отличились Джош Доун, Райан Маклауд, Джордан Гринвей и Боуэн Байрэм.

За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Баффало»

Следующий матч между командами состоится 9 мая.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».