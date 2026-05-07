Передача Демидова не спасла «Монреаль» от поражения в первом матче серии с «Баффало»

Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе «Баффало» отличились Джош Доун, Райан Маклауд, Джордан Гринвей и Боуэн Байрэм.
За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Баффало»
Следующий матч между командами состоится 9 мая.
В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 7 мая 2026
-
05:22
-
04:40
-
04:38
-
00:52
-
00:32
-
00:27
-
00:23
-
00:23
-
00:21
-
00:18
-
00:16
-
00:16
- 6 мая 2026
-
23:58
-
23:44
-
23:38
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:21
-
23:07
-
22:52
-
22:12
-
21:55
-
21:47
-
21:35
-
21:04
-
20:45
-
20:18
-
20:07
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
17:55
-
17:20