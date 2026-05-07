Баффало Сэйбрз — Монреаль Канадиенс, результат матча 7 мая 2026, счет 4:2, первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

Передача Демидова не спасла «Монреаль» от поражения в первом матче серии с «Баффало»
Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Доун (Бенсон) – 04:31     2:0 Маклауд (Бенсон, Доун) – 13:26 (pp)     2:1 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 19:16 (pp)     3:1 Гринвей (Самуэльссон) – 23:32     4:1 Байрэм – 29:01 (pp)     4:2 Дак (Болдюк) – 36:31    

В составе «Баффало» отличились Джош Доун, Райан Маклауд, Джордан Гринвей и Боуэн Байрэм.

За «Монреаль» отличились Ник Судзуки и Кирби Дак. Российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Баффало»

Следующий матч между командами состоится 9 мая.

В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».

