Стало известно расписание финала Кубка Гагарина — 2026

Континентальная хоккейная лига КХЛ обнародовала календарь финальной серии Кубка Гагарина сезона-2025/2026 между ярославским «Локомотивом» и казанским «Ак Барсом».

Победитель определится на исходе минимум четырёх матчей (серия продлится до четырёх побед. — Прим. «Чемпионата»). Первые две встречи пройдут в Ярославле — 11 и 13 мая. Далее серия переедет в Казань: игры запланированы на 15 и 17 мая. При необходимости оставшиеся матчи состоятся 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

На стадии полуфиналов «Локомотив» в семи матчах сломил сопротивление омского «Авангарда», отыгравшись по ходу серии со счёта 1-3. «Ак Барс» в пяти матчах (4-1) был сильнее магнитогорского «Металлурга».