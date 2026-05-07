Россиянин Иван Демидов набрал второе очко в текущем Кубке Стэнли

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов набрал второе очко в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это произошло в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (2:4).

Россиянин поучаствовал в голевой комбинации, отдав результативный пас. Отличился канадский форвард Ник Судзуки.

Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Демидов не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, поучаствовав в восьми матчах (семь игр и один ассист в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг»). Счёт в серии с «Баффало» — 0-1.