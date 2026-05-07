Россиянин Иван Демидов набрал второе очко в текущем Кубке Стэнли
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов набрал второе очко в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это произошло в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (2:4).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Доун (Бенсон) – 04:31 2:0 Маклауд (Бенсон, Доун) – 13:26 (pp) 2:1 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 19:16 (pp) 3:1 Гринвей (Самуэльссон) – 23:32 4:1 Байрэм – 29:01 (pp) 4:2 Дак (Болдюк) – 36:31
Россиянин поучаствовал в голевой комбинации, отдав результативный пас. Отличился канадский форвард Ник Судзуки.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем розыгрыше Кубка Стэнли Демидов не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи, поучаствовав в восьми матчах (семь игр и один ассист в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг»). Счёт в серии с «Баффало» — 0-1.
