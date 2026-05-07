Шарипзянов душил Сурина, Рафиков обнимал Исаева. Фото победы «Локомотива» над «Авангардом»

6 мая в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл седьмой матч серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал омский «Авангард». Решающая встреча завершилась со счётом 4:3 2ОТ в пользу ярославцев, которые вышли в финал Кубка Гагарина — 2026.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

«Локомотиву» удалось открыть счёт уже на 25-й секунде матча — отличился Никита Кирьянов. Затем трижды забили хоккеисты «Авангарда»: Александр Волков, Константин Окулов и Джозеф Чеккони. За 30 секунд до конца второго периода Максим Шалунов точным броском под перекладину начал камбэк «Локомотива», а на 52-й минуте Егор Сурин сравнял счёт. Победитель матча и полуфинальной серии определился только во втором овертайме, когда на 89-й минуте матча забил Максим Берёзкин.

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с «Ак Барсом». Серия начнётся в Ярославле 11 мая.