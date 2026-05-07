«Вегас» уступил «Анахайму» во второй игре Кубка Стэнли. Дорофеев и Барбашёв — без очков

Завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Гости одержали победу со счётом 3:1. Счёт в серии — 1-1.

В составе победителей забивали Беккетт Сеннеке, Дженсен Харкинс и Лео Карлссон. Российский защитник «уток» Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «+1».

Единственную шайбу в составе хозяев в концовке матча забросил Марк Стоун. Российские нападающие хозяев Иван Барбашёв и Павел Дорофеев очков в матче не набрали.

Следующая, третья игра состоится на площадке «Анахайма» 9 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.