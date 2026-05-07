Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Хоккей Новости

Вегас Голден Найтс — Анахайм Дакс, результат матча 7 мая 2026, счет 1:3, 2-й матч 1/4 финала плей-офф НХЛ 2025/2026

«Вегас» уступил «Анахайму» во второй игре Кубка Стэнли. Дорофеев и Барбашёв — без очков
Завершился второй матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Гости одержали победу со счётом 3:1. Счёт в серии — 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Вьель, Пилинг) – 31:23     0:2 Карлссон (Терри, Крайдер) – 46:36     0:3 Харкинс – 56:30     1:3 Стоун (Айкел, Теодор) – 59:54 (pp)    

В составе победителей забивали Беккетт Сеннеке, Дженсен Харкинс и Лео Карлссон. Российский защитник «уток» Павел Минтюков завершил встречу с показателем полезности «+1».

Единственную шайбу в составе хозяев в концовке матча забросил Марк Стоун. Российские нападающие хозяев Иван Барбашёв и Павел Дорофеев очков в матче не набрали.

Следующая, третья игра состоится на площадке «Анахайма» 9 мая. Начало встречи — в 4:30 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
