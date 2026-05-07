Главный тренер «Монреаля» — о 2:4 с «Баффало»: мы извлечём урок из этого поражения

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи прокомментировал поражение в первом матче серии с «Баффало Сэйбрз» (2:4, 0-1).

«Баффало» очень хороши в атаке. В нейтральной зоне действительно нужно хорошо контролировать шайбу, что, как мне кажется, мы в основном и делали. Но я считаю, что нужно контролировать шайбу и в зоне атаки. В борьбе за шайбу нужно быть на правильной стороне… поэтому нам нужно лучше справляться с этим.

Я чувствовал, что наши лидеры чаще выигрывали борьбу за шайбу. И это мне понравилось, мне понравилось, что мы боролись. Это было не то начало игры, которое мы хотели бы видеть в серии. Но мы будем продолжать двигаться вперёд. Я уверен, что мы можем играть в любом стиле. Уверен, что мы можем извлечь из этого поражения урок», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.