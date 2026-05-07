Байрэм повторил рекорд Житника по голам защитников «Баффало» в одном плей-офф

Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Защитник «Баффало» Боуэн Байрэм забросил свою четвёртую шайбу в текущем плей-офф и повторил клубный рекорд по голам защитников в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Байрэм повторил рекорд франшизы по количеству голов в плей-офф среди защитников, который ранее принадлежал Джейсону Вулли (1999 год), Алексею Житнику (1999 год) и Майку Рэмси (1983 год).

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Байрэма четыре гола и две передачи в семи матчах.