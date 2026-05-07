Байрэм повторил рекорд Житника по голам защитников «Баффало» в одном плей-офф
Завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Защитник «Баффало» Боуэн Байрэм забросил свою четвёртую шайбу в текущем плей-офф и повторил клубный рекорд по голам защитников в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Доун (Бенсон) – 04:31 2:0 Маклауд (Бенсон, Доун) – 13:26 (pp) 2:1 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 19:16 (pp) 3:1 Гринвей (Самуэльссон) – 23:32 4:1 Байрэм – 29:01 (pp) 4:2 Дак (Болдюк) – 36:31
Байрэм повторил рекорд франшизы по количеству голов в плей-офф среди защитников, который ранее принадлежал Джейсону Вулли (1999 год), Алексею Житнику (1999 год) и Майку Рэмси (1983 год).
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету Байрэма четыре гола и две передачи в семи матчах.
