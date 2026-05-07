«Мы выстрелили себе в ногу». Капитан «Монреаля» высказался о поражении от «Баффало»
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки высказался о поражении в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Баффало Сэйбрз» (2:4, 0-1).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Доун (Бенсон) – 04:31 2:0 Маклауд (Бенсон, Доун) – 13:26 (pp) 2:1 Судзуки (Слафковски, Демидов) – 19:16 (pp) 3:1 Гринвей (Самуэльссон) – 23:32 4:1 Байрэм – 29:01 (pp) 4:2 Дак (Болдюк) – 36:31
«Я не думаю, что мы играли плохо. Я просто думаю, что мы сами выстрелили себе в ногу. Мы проигрывали 0:2 и весь матч пытались отыграться. Мне казалось, что мы владели шайбой всё время в третьем периоде. Когда мы играем быстро, играем слаженно и являемся единой командой, против нас трудно играть. Но я не думаю, что мы так играли в начале матча», — цитирует Судзуки пресс-служба клуба.
Следующий матч между командами состоится 9 мая. В предыдущем раунде «Баффало» обыграл «Бостон Брюинз», а «Монреаль» прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».
