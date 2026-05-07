«В этой серии мы ещё не показали свою игру». Торторелла о поражении «Вегаса» от «Анахайма»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о поражении во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (1:3, 1-1).

«Были действительно хорошие отрезки в нашей игре. Были и такие, когда мы просто не показывали себя с лучшей стороны. Я полностью уверен, что мы найдём свой путь и постараемся сыграть как можно лучше. Конечно, этого ещё не произошло в этой серии, но мы найдём свой путь и добьёмся этого.

Думаю, мы всегда обеспокоены, независимо от обстоятельств. Тренеры всегда стремятся отметить хорошие моменты и поработать над плохими. Нам ещё есть над чем поработать», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.