Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В этой серии мы ещё не показали свою игру». Торторелла о поражении «Вегаса» от «Анахайма»

«В этой серии мы ещё не показали свою игру». Торторелла о поражении «Вегаса» от «Анахайма»
Комментарии

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла высказался о поражении во втором матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (1:3, 1-1).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Вьель, Пилинг) – 31:23     0:2 Карлссон (Терри, Крайдер) – 46:36     0:3 Харкинс – 56:30     1:3 Стоун (Айкел, Теодор) – 59:54 (pp)    

«Были действительно хорошие отрезки в нашей игре. Были и такие, когда мы просто не показывали себя с лучшей стороны. Я полностью уверен, что мы найдём свой путь и постараемся сыграть как можно лучше. Конечно, этого ещё не произошло в этой серии, но мы найдём свой путь и добьёмся этого.

Думаю, мы всегда обеспокоены, независимо от обстоятельств. Тренеры всегда стремятся отметить хорошие моменты и поработать над плохими. Нам ещё есть над чем поработать», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
«Вегас» уступил «Анахайму» во второй игре Кубка Стэнли. Дорофеев и Барбашёв — без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android