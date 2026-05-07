Кенневилль оценил гостевую победу «Анахайма» во втором матче серии с «Вегасом»

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль прокомментировал победу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 1-1) и отметил, что команда победила в нетипичном для неё малорезультативном матче.

«Для нас нехарактерно играть в такие матчи, с малым количеством забитых голов. В течение сезона, особенно в концовке, у нас были отрезки, которые показывали, что только так можно добиться успеха в плей-офф. Нужно выигрывать такие матчи, как сегодня. Думаю, мы показали, что для такой игры нужны усилия всех игроков в команде», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.