Кенневилль оценил гостевую победу «Анахайма» во втором матче серии с «Вегасом»

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль прокомментировал победу во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3:1, 1-1) и отметил, что команда победила в нетипичном для неё малорезультативном матче.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сеннеке (Вьель, Пилинг) – 31:23     0:2 Карлссон (Терри, Крайдер) – 46:36     0:3 Харкинс – 56:30     1:3 Стоун (Айкел, Теодор) – 59:54 (pp)    

«Для нас нехарактерно играть в такие матчи, с малым количеством забитых голов. В течение сезона, особенно в концовке, у нас были отрезки, которые показывали, что только так можно добиться успеха в плей-офф. Нужно выигрывать такие матчи, как сегодня. Думаю, мы показали, что для такой игры нужны усилия всех игроков в команде», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
