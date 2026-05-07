«Радулов — великий. Киборг». Форвард «Локомотива» — о камбэке в серии с «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев высказался о победе в седьмом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 4-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«В такие моменты, в овертайме – каждый верит в тебя, а ты веришь в каждого. Силы сами генерируются. Ты отдаёшь всё на льду, не задумываешься. У тебя не остаётся выхода – только побеждать. Но мы не находили силы – они у нас были изначально. Два пропущенных гола? Расстраиваться не было смысла. Весь вопрос был, как мы на это отреагируем. Мы сделали всё правильно. Говорить можно много, но счёт на табло.

Камбэк в прошлой игре? Нам дало это уверенность, силы. Я такого не видел в истории хоккея. Мы понимали, что возможно забрать серию. В этой игре мы понимали, что были у стенки. У них это было первый раз. На этом мы сыграли. Радулов? Великий. Только он мог такое сделать в прошлом матче. Это киборг. У него столько энергии, он очень хочет играть и побеждать», — цитирует Николаева пресс-служба КХЛ.

