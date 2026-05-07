«Радулов — великий. Киборг». Форвард «Локомотива» — о камбэке в серии с «Авангардом»

Нападающий «Локомотива» Илья Николаев высказался о победе в седьмом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4:3 2ОТ, 4-3).

«В такие моменты, в овертайме – каждый верит в тебя, а ты веришь в каждого. Силы сами генерируются. Ты отдаёшь всё на льду, не задумываешься. У тебя не остаётся выхода – только побеждать. Но мы не находили силы – они у нас были изначально. Два пропущенных гола? Расстраиваться не было смысла. Весь вопрос был, как мы на это отреагируем. Мы сделали всё правильно. Говорить можно много, но счёт на табло.

Камбэк в прошлой игре? Нам дало это уверенность, силы. Я такого не видел в истории хоккея. Мы понимали, что возможно забрать серию. В этой игре мы понимали, что были у стенки. У них это было первый раз. На этом мы сыграли. Радулов? Великий. Только он мог такое сделать в прошлом матче. Это киборг. У него столько энергии, он очень хочет играть и побеждать», — цитирует Николаева пресс-служба КХЛ.