«Теперь понимаю, что такое чемпионский опыт». Серебряков — о поражении от «Локомотива»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о поражении в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:4 2 ОТ, 3-4).
«Мы играли с действующим чемпионом, была очень интересная серия. Выигрывает сильнейший. Значит, нужно быть чуть-чуть умнее и сильнее. Шестая игра? Мы играли против очень мастеровитой команды. Они понимали, что на грани вылета. Мы были в этой шкуре в том году. Они чувствовали, что выходили «умирать на льду». Они сделали максимально от себя зависящее. У них получилось.
Пропущенные голы? Каждую игру бы мог «на ноль» сыграть. Самое главное, чтобы эмоции улеглись. Потом проанализируем весь сезон. Гол Берёзкина? Если докапываться, то и в прошлой игре оба броска в конце поймать. Что случилось, то случилось. Где-то нам не хватило инстинкта убийцы. Мы играли против чемпиона. Честно скажу, не понимал, что такое чемпионский опыт. Но теперь я понимаю, что люди имели в виду под чемпионским опытом. Никогда не сдаваться, верить в себя, бороться до конца», — цитирует Серебрякова пресс-служба КХЛ.
- 7 мая 2026
