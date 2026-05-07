Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Теперь понимаю, что такое чемпионский опыт». Серебряков — о поражении от «Локомотива»

«Теперь понимаю, что такое чемпионский опыт». Серебряков — о поражении от «Локомотива»
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о поражении в седьмом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:4 2 ОТ, 3-4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

«Мы играли с действующим чемпионом, была очень интересная серия. Выигрывает сильнейший. Значит, нужно быть чуть-чуть умнее и сильнее. Шестая игра? Мы играли против очень мастеровитой команды. Они понимали, что на грани вылета. Мы были в этой шкуре в том году. Они чувствовали, что выходили «умирать на льду». Они сделали максимально от себя зависящее. У них получилось.

Пропущенные голы? Каждую игру бы мог «на ноль» сыграть. Самое главное, чтобы эмоции улеглись. Потом проанализируем весь сезон. Гол Берёзкина? Если докапываться, то и в прошлой игре оба броска в конце поймать. Что случилось, то случилось. Где-то нам не хватило инстинкта убийцы. Мы играли против чемпиона. Честно скажу, не понимал, что такое чемпионский опыт. Но теперь я понимаю, что люди имели в виду под чемпионским опытом. Никогда не сдаваться, верить в себя, бороться до конца», — цитирует Серебрякова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
«Это команда-чемпион. Другого сценария и не видел». Хартли — о невероятном «Локомотиве»
«Это команда-чемпион. Другого сценария и не видел». Хартли — о невероятном «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android