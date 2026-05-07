«Грустно терять такого ценного игрока». В «Металлурге» высказались об уходе Ильи Набокова

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков прокомментировал уход из клуба вратаря Ильи Набокова. Арендное соглашение между магнитогорским клубом и «Колорадо Эвеланш» истекло.

«Соглашение между «Металлургом» и «Колорадо» по Илье Набокову официально прекращено сегодня. Илья отправился в НХЛ, где будет подтверждать своё мастерство.

С одной стороны, нам грустно терять такого ценного игрока. Каждый болельщик «Металлурга» знает, какого это уровня голкипер. Редко кто в один сезон становился обладателем Кубка Гагарина, самым ценным игроком плей-офф и лучшим новичком. Но с другой, мы очень гордимся тем, что очередной наш воспитанник отправился играть с лучшими из лучших. За последние три года три игрока отправились напрямую из «Металлурга» в НХЛ, что говорит как об их сильных личных качествах, так и о уровне нашей системы.

Илья проделал большой путь, и сейчас начинается новая глава, в которой он, повторюсь, будет подтверждать свой уровень в сильном клубе, претендующем на очень высокие задачи. Не сомневаюсь, что в Колорадо он станет любимцем публики и примером для множества мальчишек, каким стал за это время в Магнитогорске.

От лица всего коллектива ХК «Металлург» и хоккейного Магнитогорска хочу пожелать Илье двигаться только вперёд и не останавливаться на достигнутом! При этом двери родного клуба для него всегда будут открыты!» — цитирует Бирюкова пресс-служба клуба.