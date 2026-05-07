Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Один из лучших бомбардиров «Филадельфии» в плей-офф пропустит второй раунд из-за травмы

Один из лучших бомбардиров «Филадельфии» в плей-офф пропустит второй раунд из-за травмы
Комментарии

Один из лучших бомбардиров «Филадельфии Флайерз» в текущем плей-офф Ноа Кейтс пропустит оставшуюся часть второго раунда Восточной конференции из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центрфорвард получил травму во время второго матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ). Он отыграл 20 минут 53 секунды, в том числе три с половиной минуты в овертайме.

Кейтс делит вторую строчку бомбардиров «Флайерз» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, набрав четыре очка в восьми матчах. Он единственный нападающий «Филадельфии», который проводит на льду более двух минут за игру в большинстве (2:53) и меньшинстве (2:19).

