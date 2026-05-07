Один из лучших бомбардиров «Филадельфии» в плей-офф пропустит второй раунд из-за травмы

Один из лучших бомбардиров «Филадельфии Флайерз» в текущем плей-офф Ноа Кейтс пропустит оставшуюся часть второго раунда Восточной конференции из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

Центрфорвард получил травму во время второго матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (2:3 ОТ). Он отыграл 20 минут 53 секунды, в том числе три с половиной минуты в овертайме.

Кейтс делит вторую строчку бомбардиров «Флайерз» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, набрав четыре очка в восьми матчах. Он единственный нападающий «Филадельфии», который проводит на льду более двух минут за игру в большинстве (2:53) и меньшинстве (2:19).