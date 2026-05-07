Главная Хоккей Новости

Светлов: «Авангард» вложился в сиюминутный результат. В следующем сезоне им будет тяжело

Светлов: «Авангард» вложился в сиюминутный результат. В следующем сезоне им будет тяжело
Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов дал комментарий после поражения «Авангарда» от «Локомотива» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина. В седьмом матче омская команда уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

– Вчера у Омска шансы были?
– Опять преимущество в две шайбы – и опять во второй половине встречи Омск подсаживается, упуская эту фору. Но отдам «Авангарду» должное. Если в шестой игре в овертаймах он держался на остатках морально-волевых, то вчера оба овертайма провёл на равных, имел шансы на победу.

– На пресс-конференции его главный тренер Ги Буше посетовал на то, что весь сезон он прошёл лишь одиннадцатью форвардами. По делу?
– Знаете, «Авангард» – одна из тех команд, в которых всё было выстроено под главного тренера, под его карт-бланш. Омск последние полтора года вёл мощную кадровую политику, со стороны казалось, что все пожелания тренерского штаба выполняются. Идеальные условия для работы! Другой вопрос, почему в кадровом плане не видно результатов работы системы.

У Омска есть команды ВХЛ и МХЛ. Основной команде всегда нужна подпитка молодой кровью. В «Авангарде», к сожалению, мы этого не увидели. Тут прав наш олимпийский чемпион Александр Кожевников – омский клуб полностью вложился именно в сиюминутный результат. Но, увы, не достиг его. В следующем сезоне «Авангарду» будет тяжелее, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

