Светлов: «Авангард» вложился в сиюминутный результат. В следующем сезоне им будет тяжело

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов дал комментарий после поражения «Авангарда» от «Локомотива» (3-4) в полуфинале Кубка Гагарина. В седьмом матче омская команда уступила со счетом 3:4 во втором овертайме.

– Вчера у Омска шансы были?

– Опять преимущество в две шайбы – и опять во второй половине встречи Омск подсаживается, упуская эту фору. Но отдам «Авангарду» должное. Если в шестой игре в овертаймах он держался на остатках морально-волевых, то вчера оба овертайма провёл на равных, имел шансы на победу.

– На пресс-конференции его главный тренер Ги Буше посетовал на то, что весь сезон он прошёл лишь одиннадцатью форвардами. По делу?

– Знаете, «Авангард» – одна из тех команд, в которых всё было выстроено под главного тренера, под его карт-бланш. Омск последние полтора года вёл мощную кадровую политику, со стороны казалось, что все пожелания тренерского штаба выполняются. Идеальные условия для работы! Другой вопрос, почему в кадровом плане не видно результатов работы системы.

У Омска есть команды ВХЛ и МХЛ. Основной команде всегда нужна подпитка молодой кровью. В «Авангарде», к сожалению, мы этого не увидели. Тут прав наш олимпийский чемпион Александр Кожевников – омский клуб полностью вложился именно в сиюминутный результат. Но, увы, не достиг его. В следующем сезоне «Авангарду» будет тяжелее, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.