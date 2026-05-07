«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Иваном Климовичем

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двусторонний контракт с 22-летним нападающим Иваном Климовичем. Как сообщает пресс-служба клуба, срок соглашения рассчитан на один год.

Иван – воспитанник новосибирского клуба, дебютировал за команду мастеров в сезоне-2022/2023 и провёл за «Сибирь» 153 матча в Континентальной хоккейной лиге, набрав 24 очка (12+12).

Иван является сыном хоккеиста Сергея Климовича. Трое из четырёх остальных братьев (Егор, Никита, Фёдор) также хоккеисты. Играл в хоккейной школе «Белгорода», с 2025 года — в «Сибири». В сезонах 2022/2023 — 2023/2024 — игрок команды МХЛ «Сибирские Снайперы». 23 ноября 2022 года дебютировал в КХЛ в домашнем матче «Сибири» с «Амуром» (4:1).