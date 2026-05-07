КХЛ определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина — 2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Никита Серебряков («Авангард»), одержавший три победы в семи матчах с коэффициентом надёжности 2,00 и процентом отражённых бросков 93,8%.

Лучшим защитником признан Митчелл Миллер («Ак Барс»), набравший 5 (0+5) очков в пяти матчах раунда с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Максим Шалунов («Локомотив»), набравший 6 (5+1) очков в семи матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан Степан Терехов («Ак Барс»), завершивший пять матчей раунда с показателем полезности «+3».