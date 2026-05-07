Пресс-служба «Авангарда»: даже если ты очень силён, всегда есть фактор случайности

Пресс-служба «Авангарда» заявила, что команда до сих пор не может покинуть Ярославль из-за временного закрытия аэропорта.

«Наша команда ещё в Ярославле — аэропорт закрыт для авиасообщения. Но когда «ястребы» отправятся в Омск — мы сразу сообщим здесь и зовём всех встретить их дома, в нашем аэропорту, чтобы показать: мы все – одна большая семья. Берите с собой атрибутику и всю вашу любовь к хоккею.

Никто не хотел проигрывать. Но это хоккей, даже если ты очень силён, всегда есть фактор случайности. Где-то слишком хотели, торопились, перегорели. Где-то сами себя подставили, ошиблись, оступились. Но этот сезон – невероятный. Вдумайтесь: это единственная семиматчевая серия за весь плей-офф. Город дышит хоккеем, мы каждый день дарим ему эмоции, вдохновение и силы.

Пожалуй, сейчас у нас сильнейший коллектив за последние несколько лет – и мы едины в своём желании подтвердить статус хоккейной столицы для Омска. И сделаем это. Серебро дороже золота, а бронза этого сезона – бесценный опыт для новых достижений. Мы гордимся нашим «Авангардом». Это наша команда – и другой быть не может», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.