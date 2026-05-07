Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов: серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдёт в историю КХЛ

Фетисов: серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдёт в историю КХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил победу «Локомотива» в серии полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-3). В последних двух матчах «Локомотив» выиграл, уступая по ходу встречи в две шайбы. В шестой игре ярославцы отыгрались со счёта 0:2 за 30 секунд до окончания третьего периода.

«Однозначно серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдёт в историю КХЛ. Ярославская команда проявила характер. Понятно, что сил потрачено много, но тот адреналин и драйв, который присутствует, поспособствует интересу к финалу.

Я смотрю на хоккей как тренер, интересна сама драматургия. Были скептические разговоры по отношению к обоим финалистам, но оба достойны победы. Вера в себя и поддержка болельщиков — это тот самый сплав, который позволяет получить интересный сюжет к финалу», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Материалы по теме
Драма, чудо, преодоление. «Локомотив» — «Авангард» — величайший полуфинал КХЛ в истории
Драма, чудо, преодоление. «Локомотив» — «Авангард» — величайший полуфинал КХЛ в истории
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android