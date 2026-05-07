Фетисов: серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдёт в историю КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил победу «Локомотива» в серии полуфинала Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-3). В последних двух матчах «Локомотив» выиграл, уступая по ходу встречи в две шайбы. В шестой игре ярославцы отыгрались со счёта 0:2 за 30 секунд до окончания третьего периода.

«Однозначно серия между «Локомотивом» и «Авангардом» войдёт в историю КХЛ. Ярославская команда проявила характер. Понятно, что сил потрачено много, но тот адреналин и драйв, который присутствует, поспособствует интересу к финалу.

Я смотрю на хоккей как тренер, интересна сама драматургия. Были скептические разговоры по отношению к обоим финалистам, но оба достойны победы. Вера в себя и поддержка болельщиков — это тот самый сплав, который позволяет получить интересный сюжет к финалу», — приводит слова Фетисова ТАСС.