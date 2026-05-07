Губернатор Нижегородской области назвал недосказанным выступление «Торпедо» в сезоне КХЛ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что выступление «Торпедо» в прошедшем сезоне оставило недосказанность. «Торпедо» дошло до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступило магнитогорскому «Металлургу» (1-4). В середине апреля главный тренер нижегородской команды Алексей Исаков подписал с клубом новый двухлетний контракт.

«После второго раунда плей-офф «Торпедо» оставило недосказанность. Никто уже не удивляется тому, что команда даёт настоящий бой грандам и лучшей команде по итогам сезона КХЛ. Верим в команду и в то, что она сможет пройти ещё дальше», — цитирует Никитина ТАСС.

В следующем сезоне «Торпедо» будет выступать на новой арене вместимостью около 12 тыс. человек.