Сурин — о серии с «Авангардом»: если честно, то не хочется ещё раз такое пережить

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился эмоциями от серии с «Авангардом» (4-3) в полуфинале Кубка Гагарина. В шестом матче серии ярославцы отыграли две шайбы на последней минуте третьего периода и перевели игру в овертайм, где одержали победу — 4:3 2ОТ. В седьмой игре команда Боба Хартли также отыграла отставание в два гола и победила в дополнительное время, выйдя в финал.
– Это самая невероятная и эмоциональная серия в вашей карьере?
– Да, конечно. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы ещё раз что‑то такое пережить. Очень приятно, это хороший большой опыт. Но если говорить честно, то не хочется.
– Три финала за три последних года говорят о том, что «Локомотив» – самая топовая команда КХЛ в данный момент?
– Выход в финал этого не определяет, всё будет зависеть от конца сезона, – цитирует Сурина «Матч ТВ».
- 7 мая 2026
-
15:35
-
15:10
-
14:45
-
14:15
-
13:50
-
13:20
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:20
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
07:27
-
05:22
-
04:40
-
04:38
-
00:52
-
00:32
-
00:27
-
00:23
-
00:23
-
00:21
-
00:18
-
00:16