Сурин — о серии с «Авангардом»: если честно, то не хочется ещё раз такое пережить

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился эмоциями от серии с «Авангардом» (4-3) в полуфинале Кубка Гагарина. В шестом матче серии ярославцы отыграли две шайбы на последней минуте третьего периода и перевели игру в овертайм, где одержали победу — 4:3 2ОТ. В седьмой игре команда Боба Хартли также отыграла отставание в два гола и победила в дополнительное время, выйдя в финал.

– Это самая невероятная и эмоциональная серия в вашей карьере?

– Да, конечно. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы ещё раз что‑то такое пережить. Очень приятно, это хороший большой опыт. Но если говорить честно, то не хочется.

– Три финала за три последних года говорят о том, что «Локомотив» – самая топовая команда КХЛ в данный момент?

– Выход в финал этого не определяет, всё будет зависеть от конца сезона, – цитирует Сурина «Матч ТВ».