Сурин — о серии с «Авангардом»: если честно, то не хочется ещё раз такое пережить

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин поделился эмоциями от серии с «Авангардом» (4-3) в полуфинале Кубка Гагарина. В шестом матче серии ярославцы отыграли две шайбы на последней минуте третьего периода и перевели игру в овертайм, где одержали победу — 4:3 2ОТ. В седьмой игре команда Боба Хартли также отыграла отставание в два гола и победила в дополнительное время, выйдя в финал.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Кирьянов (Паник, Елесин) – 00:25 (5x5)     1:1 Волков (Шарипзянов, Пономарёв) – 05:00 (5x5)     1:2 Окулов – 25:49 (5x5)     1:3 Чеккони (Волков, Прохоркин) – 33:27 (5x5)     2:3 Шалунов (Полунин) – 39:29 (5x5)     3:3 Сурин (Гернат) – 51:35 (5x5)     4:3 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 88:31 (5x5)    

– Это самая невероятная и эмоциональная серия в вашей карьере?
– Да, конечно. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы ещё раз что‑то такое пережить. Очень приятно, это хороший большой опыт. Но если говорить честно, то не хочется.

– Три финала за три последних года говорят о том, что «Локомотив» – самая топовая команда КХЛ в данный момент?
– Выход в финал этого не определяет, всё будет зависеть от конца сезона, – цитирует Сурина «Матч ТВ».

Драма, чудо, преодоление. «Локомотив» — «Авангард» — величайший полуфинал КХЛ в истории
