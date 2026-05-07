Два нападающих заключили с «Торпедо» двусторонние контракты

Нападающие Тимур Муханов и Кирилл Свищёв подписали новые контракты с «Торпедо». Оба форварда заключили с нижегородским клубом двухлетние двусторонние соглашения.

Свищёв провёл в системе «Торпедо» три сезона, именно в нижегородском клубе состоялся его дебют в КХЛ. В минувшем сезоне 20-летний форвард провёл 30 матчей за «Торпедо» в КХЛ, набрав 5 (3+2) очков. Также на его счету 24 игры за «Торпедо-Горький» в ВХЛ — 14 (5+9) очков, и 12 матчей за «Чайку» в МХЛ, где Кирилл записал на свой счёт 7 (2+5) очков.

20-летний Муханов присоединился к команде в конце января. На счету форварда 171 матч в КХЛ, 36 (13+23) очков. В составе «Торпедо» он провёл 16 игр, отметившись двумя заброшенными шайбами. Также Тимур сыграл один матч за «Торпедо-Горький» и провёл 11 встреч за «Чайку», набрав 11 (4+7) очков.

