Гомоляко: «Металлургу» нужно работать над составом, пригласить более мощных хоккеистов

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко оценил итоги полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 «Металлург» — «Ак Барс» (1-4).

– Вас удивил выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина?

– Если брать то, как они играют в нынешнем плей-офф, – совершенно не удивил. «Ак Барс» хорошо провёл концовку регулярного чемпионата, активно начал плей-офф. Видно, что ребята сплотились, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Казань выглядит мощно и в обороне, и в атаке.

– Анвар Гатиятулин прогрессирует как главный тренер?

– Безусловно, он растёт, плюс есть хороший подбор игроков, работает с мастерами. Думаю, что Зинэтула Хайдярович Билялетдинов ему тоже подсказывает определённые вещи.

– Какие выводы из этого поражения нужно сделать «Металлургу»?

– Думаю, что посмотреть по составу, пригласить более мощных хоккеистов. Команда играла хорошо, но в определённый момент не хватило габаритов и мощности. Четвёртое звено можно подобрать именно исходя из этого.

– У уральцев быстрая, но действительно молодая и малогабаритная команда.

– Конечно, были молодые ребята, такие как Козлов или Фёдоров, но в целом опыта хватало. Повторюсь, «Металлургу» нужно работать над составом в межсезонье, – сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.