Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Гомоляко — о феномене Александра Радулова: это главная звезда КХЛ

Сергей Гомоляко — о феномене Александра Радулова: это главная звезда КХЛ
Комментарии

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко высоко оценил игру форварда «Локомотива» Александра Радулова.

— Это [«Локомотив» — «Авангард»] лучшая серия в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина?
— Однозначно. Тем более что все остальные быстро заканчивались, а здесь мы увидели семь матчей, а затем и овертаймы в решающих встречах. Всё как нравится болельщикам.

— Камбэки «Локомотива» в шестом и седьмом матчах всех впечатлили. Как ярославцы нашли силы выйти, казалось бы, из безвыходных положений?
— В хоккее такое случается. Это же не на пустом месте произошло. Дядя Саша, как его называют, и Шалунов разобрались в решающие моменты. Про Радулова я вообще молчу, такая сумасшедшая самоотдача у человека почти в 40 лет! Пересмотрите повтор, как он протащил шайбу, выгрыз её, зацепился за соперника, а затем отдал на Макса. Красота!

— Согласны с тем, что уже упомянутый вами Александр Радулов — главный мотор «Локомотива» и лучший хоккеист КХЛ?
— Безусловно. Это главная звезда лиги, – сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Гомоляко читайте на «Чемпионате»:
Ключевые итоги полуфиналов плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Гомоляко
Эксклюзив
Ключевые итоги полуфиналов плей-офф КХЛ. Подробный разбор от Гомоляко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android