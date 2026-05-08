Сергей Гомоляко — о феномене Александра Радулова: это главная звезда КХЛ

Известный в прошлом нападающий, а ныне хоккейный функционер Сергей Гомоляко высоко оценил игру форварда «Локомотива» Александра Радулова.

— Это [«Локомотив» — «Авангард»] лучшая серия в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина?

— Однозначно. Тем более что все остальные быстро заканчивались, а здесь мы увидели семь матчей, а затем и овертаймы в решающих встречах. Всё как нравится болельщикам.

— Камбэки «Локомотива» в шестом и седьмом матчах всех впечатлили. Как ярославцы нашли силы выйти, казалось бы, из безвыходных положений?

— В хоккее такое случается. Это же не на пустом месте произошло. Дядя Саша, как его называют, и Шалунов разобрались в решающие моменты. Про Радулова я вообще молчу, такая сумасшедшая самоотдача у человека почти в 40 лет! Пересмотрите повтор, как он протащил шайбу, выгрыз её, зацепился за соперника, а затем отдал на Макса. Красота!

— Согласны с тем, что уже упомянутый вами Александр Радулов — главный мотор «Локомотива» и лучший хоккеист КХЛ?

— Безусловно. Это главная звезда лиги, – сказал Гомоляко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.