Сушинский: «Авангард» начал бояться играть с «Локомотивом» и полностью отдал инициативу

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о поражении «Авангарда» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3-4).

«В седьмом матче с «Авангардом» случилось то же самое, что было на протяжении всей серии. Когда они вели в счёте, откатились в оборону и перестали играть в свой хоккей, который не давал «Локомотиву» ничего сделать. Почему-то команда начала бояться играть и полностью отдала инициативу. Если какие-то игры им удавалось вытащить, то последние два матча сложились ужасно. Нельзя так делать, ведя в две шайбы.

Это чисто тренерская работа, которую ребята выполняли. В таких играх, когда всё получается, надо продолжать показывать свой хоккей. Сумасшедшая серия, но у «Авангарда» сказалась длина лавки. Молодёжи совсем нет, пришлось играть в 11 нападающих. Странная ошибка, учитывая, что форварды делают больший объём работы», – цитирует Сушинского Metaratings.