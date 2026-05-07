Двукратный обладатель Кубка Стэнли Немчинов: «Локомотив» — флагман российского хоккея

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов высказался о результатах ярославского «Локомотива» в последние сезоны КХЛ.

«Можно говорить, что «Локомотив» — флагман российского хоккея и КХЛ. Потому что результаты говорят сами за себя. Команда третий год подряд выходит в финал Кубка Гагарина. Молодёжная команда за этот период дважды выходила в финал Кубка Харламова. Другие юношеские команды Ярославля показывают высокий уровень игры и побеждают в престижных турнирах, например, как в недавнем Кубке «Газпрома».

Руководство клуба выстроило хорошую систему, которая работает. Нынешний выход «Локомотива» в финал Кубка Гагарина показывает характер команды. В первую очередь лидеры его показывают и ведут за собой команду. Такие, как Радулов, Шалунов. Берёзкин проявил себя в седьмом матче против «Авангарда», вратарская позиция сильная у Ярославля.

Будет интересный финал с «Ак Барсом». Нам, болельщикам, хочется семь матчей в серии. У обоих клубов есть характер, все ребята хорошо физически готовы. Несмотря на то что «Локомотив» сыграл сложную серию с Омском, у них достаточно времени, чтобы отойти от полуфинала. Думаю, будет равная игра», — цитирует Немчинова Legalbet.