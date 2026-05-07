«Обе команды достойны финала». Трёхкратный чемпион мира — о серии «Локомотив» — «Авангард»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал итоги серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Авангард» (4-3).

«Это был шикарный хоккей! Обе команды достойны финала. Они показали острый хоккей, с камбэками и разгромными счетами. В нюансах выиграл «Локомотив». Я не хочу сказать, что это скрытый финал. Извините, но «Ак Барс» тоже прошёл непростой «Трактор» и «Металлург». «Локомотив» и «Авангард» достойны финала, но выигрывают сильнейшие», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

«Локомотив» в финальной серии встретится с «Ак Барсом». Первая игра состоится 11 мая.