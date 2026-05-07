Сушинский: Кузнецов усилит любой клуб КХЛ. Главное — пересмотреть своё отношение к хоккею

Чемпион мира Максим Сушинский оценил карьерные перспективы нападающего Евгения Кузнецова.

«Если Кузнецов будет играть в полную силу, то усилит любой клуб в КХЛ. Главное — пересмотреть своё отношение к хоккею. Если это случится, Евгений сразу будет лучшим. Мы знаем, что он умеет. От этого и надо отталкиваться, а не от того, что было последние пару лет. Думаю, что его проблема в подготовке и физической форме», — приводит слова Сушинского Metaratings.

33-летний форвард завершал сезон в «Салавате Юлаеве», ранее перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу.