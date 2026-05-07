Крикунов: «Локомотив» в серии с «Авангардом» совершил почти невозможное

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал игру «Локомотива» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом» (4-3).

— Это единственная серия, где было семь матчей. Очень интересные игры с непредсказуемым результатом. Дважды проигрывая две шайбы, «Локомотив» сумел выиграть эти игры, хотя понадобилось по два овертайма. Они совершили почти невозможное.

— Чего «Авангарду» не хватило?

— Они как‑то просели физически. Начинали вроде хорошо, все двигались, а потом как‑то раз — и сдавали. «Локомотив» физически готов хорошо, им всё время хватало сил. Они сыграли целую игру, два овертайма, забили и в конце вырвали игры. Это говорит о том, что они прилично морально заряжены и хорошо готовы физически. Морально — понятно почему, они всё‑таки действующие чемпионы, — цитирует Крикунова «Матч ТВ».