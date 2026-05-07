Нападающий Егор Бориков покидает минское «Динамо»

Комментарии

Нападающий Егор Бориков на своей странице в социальной сети сообщил, что покидает минское «Динамо».

«Динамо», спасибо за всё! Сегодня я готов перевернуть очень важную страницу своей жизни. Для меня «Динамо» — это не просто клуб, это родной дом, где я вырос и как игрок, и как человек. Путь от воспитанника жлобинской хоккейной школы до льда «Минск-Арены» был непростым, но я благодарен за каждую секунду этого путешествия.
Хочу сказать сердечное спасибо: тренерскому штабу — за шанс молодым, науку, терпение и закалку характера. Парням по команде — за то, что в каждой «рубке» мы были семьёй и всегда стояли друг за друга горой, за «шутки» в раздевалке и советы «старших» не только на льду, но и в жизни. Болельщикам — за сумасшедшую поддержку, которая заставляла бежать вперёд, даже когда сил не оставалось совсем. Вы — душа нашей команды!

Отдельные слова благодарности — руководству клуба и лично Дмитрию Юрьевичу Баскову. Спасибо, что разглядели во мне потенциал и дали шанс, о котором мечтает каждый мальчишка. Я искренне ценю вашу поддержку не только в спорте, но и в жизни. Ваши советы и вера в молодёжь дали мне опору, которая помогла уверенно встать на ноги в большом хоккее. Частичка моей души навсегда останется сине-белой. До встречи на льду!» — написал Бориков.

В текущем сезоне Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки, добавив 2 (2+0) очка в семи матчах плей‑офф.

