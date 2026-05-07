Олимпийский чемпион Светлов поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина — 2026

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс». Первая игра состоится в Ярославле 11 мая.

— Что скажете о финале?

— Я так понимаю, что будет довольно длинная пауза, Ярославлю после такой «мясорубки» она пойдёт на пользу.

Многое будет зависеть от старта серии, от того, удастся ли Казани после таких каникул заново включиться. С «Металлургом» и Минском это «Ак Барсу» удавалось, но Ярославль сейчас на пике, это команда другого уровня. Тем интереснее будет финал, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.