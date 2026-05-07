Александр Кадейкин подпишет двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Александр Кадейкин в межсезонье заключит двухлетнее соглашение с «Автомобилистом» на 120 млн рублей (60 млн за сезон).

Напомним, контракт Кадейкина с «Трактором» истекает 31 мая 2026 года, челябинский клуб не предложил новое соглашение своему капитану.

На Кадейкина претендовал ряд клубов КХЛ, а основным фактором выбора в пользу «Автомобилиста» стала фигура главного тренера Алексея Кудашова, с которым форвард работал ещё в мытищинском «Атланте».

В регулярном чемпионате-2025/2026 на счету 32-летнего форварда 68 матчей и 33 (13+20) очка. В плей-офф он провёл пять игр, где записал на свой счёт 2 (1+1) очка.

