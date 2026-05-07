НХЛ представила номинантов на приз лучшему защитнику сезона

НХЛ представила номинантов на приз лучшему защитнику сезона
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила номинантов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона.

В список вошли Расмус Далин из «Баффало Сэйбрз», Кейл Макар из «Колорадо Эвеланш» и Зак Веренски из «Коламбус Блю Джекетс».

26-летний Далин в прошедшей регулярке провёл 77 игр, где записал на свой счёт 74 (19+55) очка. 27-летний Макар в регулярном сезоне сыграл 75 матчей, в которых забросил 20 шайб и отдал 59 результативных передач. 28-летний Веренски забил 22 гола и отдал 59 передач в 75 играх регулярного сезона.

Напомним, в прошлом сезоне награду во второй раз в карьере завоевал Кейл Макар.

