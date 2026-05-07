Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Юта» подписала контракт новичка с экс-форвардом минского «Динамо» Бориковым

«Юта» подписала контракт новичка с экс-форвардом минского «Динамо» Бориковым
Комментарии

Пресс-служба «Юты Маммот» сообщила о подписании трёхлетнего контракта новичка с форвардом Егором Бориковым. Соглашение вступит в силу с началом сезона-2026/2027.

В текущем сезоне 20-летний Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки, добавив 2 (2+0) очка в семи матчах плей‑офф.

«Мы очень рады подписать с Егором контракт новичка. Егор — сильный двусторонний крайний нападающий с атакующим потенциалом, который провёл очень продуктивный сезон в КХЛ. Мы с нетерпением ждём возможности наблюдать за его дальнейшим развитием», — заявил генеральный менеджер «Юты Маммот» Билл Армстронг.

Ранее Бориков сделал заявление об уходе из минского «Динамо».

Материалы по теме
Нападающий Егор Бориков покидает минское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android