«Юта» подписала контракт новичка с экс-форвардом минского «Динамо» Бориковым

Пресс-служба «Юты Маммот» сообщила о подписании трёхлетнего контракта новичка с форвардом Егором Бориковым. Соглашение вступит в силу с началом сезона-2026/2027.

В текущем сезоне 20-летний Бориков набрал 30 (16+14) очков в 59 матчах регулярки, добавив 2 (2+0) очка в семи матчах плей‑офф.

«Мы очень рады подписать с Егором контракт новичка. Егор — сильный двусторонний крайний нападающий с атакующим потенциалом, который провёл очень продуктивный сезон в КХЛ. Мы с нетерпением ждём возможности наблюдать за его дальнейшим развитием», — заявил генеральный менеджер «Юты Маммот» Билл Армстронг.

Ранее Бориков сделал заявление об уходе из минского «Динамо».