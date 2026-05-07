Валерий Каменский высказался о финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Ак Барс»

Олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался о выходе «Локомотива» в финал Кубка Гагарина — 2026 и поделился ожиданиями от решающей серии плей-офф КХЛ между ярославским клубом и «Ак Барсом».

«Интереснейшие матчи, самая интересная серия! «Локомотив» — молодцы, проявили чемпионский характер, вытащили матч и выиграли серию. «Авангарда» просто не хватило физически, железнодорожники были сильнее и дожали их по физике.

В финале будет интереснейшая серия, вышли две лучшие команды. «Локомотив» уже знает вкус победы, «Ак Барс» тоже знает, как побеждать. Но фаворита в финальной серии точно не будет», — цитирует Каменского Metaratings.