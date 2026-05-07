Сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Казахстана в матче I дивизиона чемпионата мира победила команду Украины по буллитам со счётом 5:4.

Казахстанцы после этой победы досрочно заняли первое место в первом дивизионе чемпионата мира и обеспечили себе выход в элитный дивизион чемпионата мира. По ходу турнира команда под руководством Талгата Жайлауова обыграла Литву (4:1), Японию (6:0) и Польшу (3:2). Завтра, 8 мая, сборная Казахстана сыграет с командой Франции.

Команда Казахстана примет участие в 90-м по счёту чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Германии весной 2027 года. Матчи мирового первенства состоятся в Дюссельдорфе и Мангейме.

