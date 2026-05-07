Федерация хоккея США представила предварительный состав сборной на чемпионат мира

Федерация хоккея США представила предварительный состав сборной, которая примет участие в чемпионате мира — 2026. Напомним, турнир пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд»), Девин Кули («Калгари Флэймз») и Джозеф Уолл («Торонто Мэйпл Лифс»).

Защитники: Уилл Борген («Нью- Йорк Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Коннор Клифтон («Питтсбург Пингвинз»), Джастин Фолк («Детройт Ред Уингз»), Уайетт Кайзер («Чикаго Блэкхоукс»), Райан Линдгрен («Сиэтл Кракен»), Мэйсон Лорей («Бостон Брюинз») и Райан Уфко («Милуоки»).

Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси Дэвилз»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти («Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон Кэпиталз»), Оливер Мур («Чикаго»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус Блю Джекетс»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер Кэнакс») и Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).

