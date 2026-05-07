«Первая ласточка в виде белорусов пошла». Владислав Третьяк — о решении МОК

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях.

«МОК уже несколько раз говорил, что надо пересмотреть отношение, а всё решают сами федерации. Как мы видим, международная федерация плавания всех допустила, а хоккейная не допускает. Я думаю, первая ласточка в виде белорусов пошла, надеюсь, что и мы дождёмся этого решения от МОК.

Но всё зависит от решения международной федерации. В сентябре в ИИХФ будут выборы, я надеюсь, что-то изменится. Будем надеяться, что всё будет нормально», — цитирует Третьяка ТАСС.