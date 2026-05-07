Губернатор Ярославской области рассказал о фан-зонах для просмотра матчей «Локомотива»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в муниципальных округах создадут фан-зоны для трансляции матчей «Локомотива» в финале Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом». Финальная серия стартует 11 мая в Ярославле.

«Организуем в муниципальных округах фан-зоны для трансляции матчей с участием «Локомотива». Вчера наша команда после напряжённого и красивого матча с омским «Авангардом» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Гагарина, где встретится с казанским «Ак Барсом».

Важно создать условия для просмотра и обеспечить безопасность людей. Вместе с правоохранительными органами уделим этому самое серьёзное внимание. Адреса фан-зон опубликованы на портале правительства Ярославской области. Прямую трансляцию обеспечит телеканал «ЯПервый».

В прошлом году, когда «Локомотив» впервые завоевал Кубок Гагарина, такие фан-зоны показали свою востребованность. Тысячи болельщиков объединялись, приходили семьями. Приглашаю и в этом году вместе поддержать команду!» – написал Евраев в своём телеграм-канале.