Александр Кожевников назвал сильные и слабые стороны «Ак Барса» в текущем плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

— В чём сильные стороны «Ак Барса»?

— У Казани в команде всё работает как единый механизм, всё отработано. Достаточно хорошо в обороне играют, знают план, играют в систему и выполняют тренерское задание. Но Казань можно брать импровизацией. Новые финты, новые комбинации от нападающих. Если будет импровизация, «Ак Барсу» будет тяжелее. У них такая команда, что все знают, куда ехать при ошибке своего партнёра. Что-то нестандартное нужно им предлагать.

— В чём слабое место казанцев, на ваш взгляд?

— Вратарская позиция. Билялов, конечно, играет. Защитники работают. Но не сказать, что там всё идеально на последних рубежах, — заявил Кожевников.