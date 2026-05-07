Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 7 мая 2026 года

Сегодня, 7 мая, состоялся один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Металлург» Нк – «Химик» — 4:3.

Пары 1/2 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск, счёт в серии — 2-3.

2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск, счёт в серии — 3-1.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка Чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.