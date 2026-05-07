Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 7 мая 2026 года

Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 7 мая 2026 года
Комментарии

Сегодня, 7 мая, состоялся один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей 1/2 финала ВХЛ на 7 мая 2026 года:

«Металлург» Нк – «Химик» — 4:3.

Пары 1/2 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск, счёт в серии — 2-3.
2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск, счёт в серии — 3-1.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка Чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android