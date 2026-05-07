Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 7 мая 2026 года

В понедельник, 7 мая, прошёл один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф МХЛ на 7 мая 2026 года:

«Авто» – МХК «Спартак» — 4:3 ОТ.

Пары 1/2 финала Кубка Харламова:

МХК «Локо» — «Чайка», счёт в серии — 4-2;

МХК «Спартак» — «Авто», счёт в серии — 3-3.

Серии 1/2 финала пройдут до четырёх побед, максимальное количество матчей – семь. Первые две игры и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи проводятся на площадке команды, имеющей более высокий номер посева. Третья, четвёртая и, если потребуется, шестая встречи проводятся на льду команды, имеющей более низкий номер посева.