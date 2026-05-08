«Вашингтон» объявил о подписании контрактов с двумя нападающими

«Вашингтон Кэпиталз» подписал с чешским нападающими Петром Сикорой и шведским форвардом Теодором Нидербахом.

С Сикорой подписан трёхлетний контракт новичка, сообщается на официальном сайте клуба. Среднегодовая зарплата по соглашению составит $995 тыс. «Кэпиталз» выбрали Сикору в шестом раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 178-м номером.

С Нидербахом заключён однолетний двусторонний контракт. Зарплата по контракту составит $1,025 млн на уровне НХЛ и $85 тыс. — на уровне АХЛ.

В нынешнем сезоне Сикора набрал 9 очков (3 гола и 6 передач) в 24 матчах за «Оцеларжи Тршинец» в чешской Экстралиге. Нападающий стал лучшим в команде по числу передач и очков, а также занял второе место по голам среди игроков не старше 25 лет.

В сезоне-2025/2026 Нидербах установил личный рекорд по голам, забросив 13 шайб в 52 матчах регулярного чемпионата Шведской хоккейной лиги (SHL) за «Фрёлунду».

