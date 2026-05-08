Свечников обошёл Радулова по очкам в Кубке Стэнли

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» проходит третий матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Каролину Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 17:27 (pp)     1:1 Зеграс (Андре, Мартон) – 22:29     1:2 Чатфилд (Стаал, Мартинук) – 35:58 (sh)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:1. В этой встрече российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Таким образом, Свечнков набрал 50-е очков в Кубке Стэнли и обошёл по этому показателю Александра Радулова (49) и вышел на 17-е место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян.

Следующей целью Свечникова является показатель Валерия Каменского, на счету которого 60 очков в карьере в Кубке Стэнли.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
