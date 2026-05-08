Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» в 3-й раз обыграть «Филадельфию» в плей-офф НХЛ

Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

Таким образом «Каролина» повела в серии со счётом 3-0.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Тревор Зеграс.

У гостей голы записали свой счёт Джордан Стаал, Джейлен Чатфилд, Николай Элерс. Российский форвард Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей.

Россияне Матвей Мичков («Флайерз») и вернувшийся в строй после сотрясения мозга Александр Никишин («Харрикейнз») результативными действиями не отметились.

Четвёртый матч в серии пройдёт 10 мая в Филадельфии.