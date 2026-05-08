Андрей Свечников поднялся на 37-е место в рейтинге россиян по матчам в Кубке Стэнли

Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу со счётом 4:1. Российский форвард Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей.

Этот матч оказался для него 73-м в розыгрышах Кубка Стэнли — по этому показателю он поднялся на 37-ю строчку среди российских хоккеистов в истории турнира. Позади остались Николай Хабибулин и Дмитрий Юшкевич, у которых по 72 встречи в плей-офф НХЛ.

Следующим ориентиром для Свечникова теперь является Александр Карповцев — в его активе 74 матча Кубка Стэнли. Абсолютный рекорд среди россиян по-прежнему делят Евгений Малкин и Сергей Федоров, которые провели в плей-офф НХЛ по 183 игры.