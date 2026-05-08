Свечников стал 17-м хоккеистом из России, набравшим 50 очков в Кубке Стэнли
Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу со счётом 4:1. Российский форвард Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 17:27 (pp) 1:1 Зеграс (Андре, Мартон) – 22:29 1:2 Чатфилд (Стаал, Мартинук) – 35:58 (sh) 1:3 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 43:50 (pp) 1:4 Элерс (Мартинук, Миллер) – 47:08
Теперь на счету россиянина 51 (24 гола+27 передач) очко в Кубке Стэнли.
Свечников стал 17-м хоккеистом из России, достигшим этой отметки в плей-офф НХЛ.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал три (один гол и две передачи) очка в семи матчах.
«Каролина» ведёт в серии с «Филадельфией» со счётом 3-0.
