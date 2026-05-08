Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Свечников стал 17-м хоккеистом из России, набравшим 50 очков в Кубке Стэнли

Свечников стал 17-м хоккеистом из России, набравшим 50 очков в Кубке Стэнли
Комментарии

Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу со счётом 4:1. Российский форвард Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
08 мая 2026, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стаал (Свечников, Гостисбер) – 17:27 (pp)     1:1 Зеграс (Андре, Мартон) – 22:29     1:2 Чатфилд (Стаал, Мартинук) – 35:58 (sh)     1:3 Свечников (Ахо, Гостисбер) – 43:50 (pp)     1:4 Элерс (Мартинук, Миллер) – 47:08    

Теперь на счету россиянина 51 (24 гола+27 передач) очко в Кубке Стэнли.

Свечников стал 17-м хоккеистом из России, достигшим этой отметки в плей-офф НХЛ.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал три (один гол и две передачи) очка в семи матчах.

«Каролина» ведёт в серии с «Филадельфией» со счётом 3-0.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» в 3-й раз обыграть «Филадельфию» в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android