Свечников стал 17-м хоккеистом из России, набравшим 50 очков в Кубке Стэнли

Завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США). Гости одержали победу со счётом 4:1. Российский форвард Андрей Свечников отметился голом и результативной передачей.

Теперь на счету россиянина 51 (24 гола+27 передач) очко в Кубке Стэнли.

Свечников стал 17-м хоккеистом из России, достигшим этой отметки в плей-офф НХЛ.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал три (один гол и две передачи) очка в семи матчах.

«Каролина» ведёт в серии с «Филадельфией» со счётом 3-0.