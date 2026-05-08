Результаты матчей плей-офф НХЛ на 8 мая 2026 года

В ночь на 8 мая прошли два матча второго раунда Кубка Стэнли — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф НХЛ на 8 мая 2026 года:

«Филадельфия Флайерз» – «Каролина Харрикейнз» — 1:4.

Счёт в парах второго раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 2-0;

«Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс» — 1-1.

Восточная конференция:

«Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз» — 3-0;

«Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 1-0.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз». Розыгрыш Кубка Стэнли завершится в июне 2026 года.