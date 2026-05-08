Сергей Брылин — о вылете «Тампы»: я бы не стал говорить, что Кучеров во всём виноват

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин высказался об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в Кубке Стэнли. «Молнии» проиграли в первом раунде плей-офф «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4.

«Безусловно, не стоит недооценивать, что в регулярном чемпионате Кучеров набирает очки из года в год. Он лидер команды, должен забивать, решать вопросы по результату. Но такие неудачи в плей-офф бывают, и вешать всех собак на него одного было бы неправильно. Я бы не стал говорить, что он во всём виноват, так как играет вся команда. Раньше их связка с Брейденом Пойнтом добивалась результата в большинстве игр. Здесь нужно искать какие-то комбинации. Это седьмая игра, и в ней могло случиться всё что угодно. Забей «Тампа» в конце игры, мы бы сейчас об этом не говорили.

То, почему у Кучерова не особо получилось в плей-офф, для меня тоже является загадкой. Понятно, что соперник уделяет тебе больше внимания, предоставляет меньше времени и места на принятие решений. Я уверен, что главный тренер Джон Купер и вся команда старались, чтобы он выходил играть в матчах против тех звеньев, когда мог проявить себя лучше. А так он делает результат, забивает голы, создаёт моменты для других ребят. Кучеров уже сколько лет показывает хоккей высочайшего уровня», — цитирует Брылина ТАСС.