Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Брылин — о вылете «Тампы»: я бы не стал говорить, что Кучеров во всём виноват

Сергей Брылин — о вылете «Тампы»: я бы не стал говорить, что Кучеров во всём виноват
Комментарии

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин высказался об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в Кубке Стэнли. «Молнии» проиграли в первом раунде плей-офф «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4.

«Безусловно, не стоит недооценивать, что в регулярном чемпионате Кучеров набирает очки из года в год. Он лидер команды, должен забивать, решать вопросы по результату. Но такие неудачи в плей-офф бывают, и вешать всех собак на него одного было бы неправильно. Я бы не стал говорить, что он во всём виноват, так как играет вся команда. Раньше их связка с Брейденом Пойнтом добивалась результата в большинстве игр. Здесь нужно искать какие-то комбинации. Это седьмая игра, и в ней могло случиться всё что угодно. Забей «Тампа» в конце игры, мы бы сейчас об этом не говорили.

То, почему у Кучерова не особо получилось в плей-офф, для меня тоже является загадкой. Понятно, что соперник уделяет тебе больше внимания, предоставляет меньше времени и места на принятие решений. Я уверен, что главный тренер Джон Купер и вся команда старались, чтобы он выходил играть в матчах против тех звеньев, когда мог проявить себя лучше. А так он делает результат, забивает голы, создаёт моменты для других ребят. Кучеров уже сколько лет показывает хоккей высочайшего уровня», — цитирует Брылина ТАСС.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Тампа» снова вылетела в первом раунде. В Америке даже намекают на обмен Кучерова
«Тампа» снова вылетела в первом раунде. В Америке даже намекают на обмен Кучерова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android