Евгений Кузнецов не перейдёт в «Трактор» и может продолжить карьеру в Швейцарии

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, где может продолжить карьеру хоккеист. Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» не будет предлагать 33-летнему форварду новый контракт.

– Почему в «Салавате Юлаеве» решили не продлевать контракт с Евгением Кузнецовым?

– Как я понял, они планируют собрать два мощных звена и боятся, что Евгению не найдётся там места. Это чисто хоккейная ситуация. В клубе благодарят его, что он помог команде попасть в плей-офф и пройти первый раунд. Они считают, что Кузнецов внёс большой вклад. Не думаю, что их не устроила сумма контракта, которую я назвал. Это были адекватные деньги – основная и бонусная часть.

– Есть ли какое-то общение с «Трактором»?

– Я общался с генменеджером «Трактора» Алексеем Волковым, и, как понял, в команде все российские игроки уже набраны и они ищут иностранцев. Не думаю, что у них есть место для Жени.

– Ведутся ли уже переговоры с другими клубами КХЛ?

– Пока нет, но в ближайшее время мы с ним переговорим и примем решение, в какую сторону будем двигаться. У меня есть хорошее предложение из Швейцарии. Евгению надо будет решить, хочет ли он вернуться в НХЛ или он готов играть в Европе. Он говорил, что хочет остаться в КХЛ, поэтому конкретных переговоров пока не вёл. Жду заинтересованности клубов здесь. Он не тот игрок, которого надо кому-то навязывать. Таких хоккеистов очень мало, и он усилил бы любую команду, – цитирует Бабаева «РБ Спорт».